Йоханнес Клебо объявил об участии в «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо подтвердил, что примет участие в престижной многодневке «Тур де Ски». Об этом сообщает Fondo Italia.
Также Клебо сообщил, что выступит на первых трёх этапах сезона-2021/2022: в Руке (Финляндия), Лиллехаммере (Норвегия) и Давосе (Швейцария). Решения об участии в этапе в Дрездене (Германия) он ещё не принял.
Очередной сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября. «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Йоханнес Клебо не раз пропускал этапы Кубка мира из-за боязни заразиться коронавирусом. Победу в личном зачёте одержал россиянин Александр Большунов.
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