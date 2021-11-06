Крамер: если кто-то из лыжников не выступит на ОИ-2022 — это произвол в отношении России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказал мнение о возможности участия в Олимпийских играх – 2022 всех лыжников национальной команды, которые пройдут отбор по спортивному принципу.
Напомним, перед Играми-2018 Международный олимпийский комитет применил к российским спортсменам особую систему «фильтрации», из-за которой многие, в том числе Сергей Устюгов, вынуждены были пропустить Олимпиаду без объяснения каких-либо причин.
«Я очень надеюсь, что все российские спортсмены во всех видах спорта смогут участвовать в Олимпийских играх без всяких ограничений. Если кто-то по непонятным причинам вновь останется дома, для меня это будет означать только одно – произвол в отношении России. Я уже говорил то же самое четыре года назад, и моя позиция неизменна», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 6 ноября 2021
-
17:41
-
17:23
-
16:19
-
14:37
-
11:55
-
11:50
-
09:25
- 5 ноября 2021
-
14:44
- 4 ноября 2021
-
22:59
-
18:52
-
13:08
-
12:38
-
11:26
- 3 ноября 2021
-
16:08
-
12:57
-
11:44
-
11:42
-
11:14
-
10:31
-
00:30
- 2 ноября 2021
-
22:20
-
18:13
-
16:53
-
10:53
-
10:14
-
09:37
-
09:32
-
09:29
- 1 ноября 2021
-
23:42
-
23:23
-
12:31
- 31 октября 2021
-
23:38
-
14:45
-
13:58
-
11:35