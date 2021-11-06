Крамер: если кто-то из лыжников не выступит на ОИ-2022 — это произвол в отношении России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказал мнение о возможности участия в Олимпийских играх – 2022 всех лыжников национальной команды, которые пройдут отбор по спортивному принципу.

Напомним, перед Играми-2018 Международный олимпийский комитет применил к российским спортсменам особую систему «фильтрации», из-за которой многие, в том числе Сергей Устюгов, вынуждены были пропустить Олимпиаду без объяснения каких-либо причин.

«Я очень надеюсь, что все российские спортсмены во всех видах спорта смогут участвовать в Олимпийских играх без всяких ограничений. Если кто-то по непонятным причинам вновь останется дома, для меня это будет означать только одно – произвол в отношении России. Я уже говорил то же самое четыре года назад, и моя позиция неизменна», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.