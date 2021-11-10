Лыжные гонки: расписание турнира FIS в Муонио

С 12 по 14 ноября в Муонио (Финляндия) пройдут соревнования FIS по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание стартов.

Лыжные гонки. Соревнования в Муонио, Финляндия. Расписание стартов

12 ноября — спринт классическим ходом.

13 ноября — гонка на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) классическим ходом.

14 ноября — гонка на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) коньковым ходом.

Российские участники соревнований в Муонио

Мужчины: Александр Бессмертных, Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Горбунов, Кирилл Киливнюк, Андрей Собакарёв, Иван Якимушкин, Александр Клюген, Сергей Ардашев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Артём Николаев, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко.



Женщины: Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Арина Перевозчикова, Татьяна Сорина, Лилия Васильева.