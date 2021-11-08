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Эск: не знаю, как отреагировала бы FIS, окажись на месте Марит Бьорген российская лыжница

Эск: не знаю, как отреагировала бы FIS, окажись на месте Марит Бьорген российская лыжница
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Обозреватель одной из крупнейших шведских газет Dagens Nyheter Юхан Эск высказался о проваленном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Ранее норвежская лыжница в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали. Заявление спортсменки вызвало резонанс в обществе.

«Не знаю, как отреагировала бы FIS, окажись на месте Бьорген российская лыжница. Я сам лично несколько раз критиковал взгляды Норвегии на допинг, не говоря уже о том, как карьера Бьорген пошла в гору, когда ей разрешили принимать лекарства. Это также свидетельствует о сложности серых зон допинга. Особенно примечательно в этом плане использование норвежцами лекарства от астмы», — приводит слова Эска InoProSport.

Норвежская лыжница Бьорген провалила допинг-тест. Но чемпионку оправдали и всё засекретили Норвежская лыжница Бьорген провалила допинг-тест. Но чемпионку оправдали и всё засекретили
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