Линн Сван пропустит Олимпийские игры в Пекине

Шведская лыжница Линн Сван не сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Как сообщает Expressen, спортсменка не успевает восстановиться после операции на плече.



Напомним, Сван получила травму из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021. Ранее она пропустила все три сбора национальной команды Швеции.



21-летняя Сван – обладательница Малого хрустального глобуса по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира.



Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым городом, которому удастся принять как зимнюю, так и летнюю Олимпиаду. Летние Игры в Пекине прошли в 2008 году.