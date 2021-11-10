Лилия Васильева выиграла контрольную тренировку сборной России по лыжным гонкам

Российская лыжница Лилия Васильева показала лучший результат в ходе открытой контрольной тренировки национальной команды в Ханты-Мансийске. Она в упорной борьбе на финише опередила Екатерину Смирнову. Призовую тройку замкнула Наталья Микрюкова.

Напомним, в ближайшие выходные сборная России по лыжным гонкам выступит на стартах FIS в Муонио (Финляндия). Женскую сборную представят Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Арина Перевозчикова, Татьяна Сорина, Лилия Васильева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко и Ольга Кучерук. В программе соревнований имеются спринт классическим ходом и две гонки на 10 км (классическим и коньковым ходом).