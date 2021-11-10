Сергей Волков стал лучшим в контрольной тренировке сборной России по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Волков показал лучший результат в ходе открытой контрольной тренировки национальной команды в Ханты-Мансийске. Волков опередил Ивана Горбунова, третьим стал Андрей Собакарёв. Все они финишировали в одной секунде.

Напомним, в ближайшие выходные сборная России по лыжным гонкам выступит на стартах FIS в Муонио (Финляндия). Мужскую сборную представят Александр Бессмертных, Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Горбунов, Кирилл Киливнюк, Андрей Собакарёв, Иван Якимушкин, Александр Клюген, Сергей Ардашев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Артём Николаев, Андрей Ларьков и Андрей Мельниченко. В программе соревнований имеются спринт классическим ходом и две гонки на 15 км (классическим и коньковым ходом).