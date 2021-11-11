Норвежский эксперт — о Линн Сван: зачем было так долго тянуть с операцией?

Норвежский лыжный эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал решение шведки Линн Сван пропустить Олимпийские игры в Пекине. Спортсменка не успеет полностью восстановиться после травмы плеча, полученной в результате жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Линн продолжала выступать в гонках, применяя обезболивающие. По окончании сезона она прошла курс восстановления, но он не принёс должного результата, и в сентябре шведка перенесла операцию.

«Я удивлён, почему она не сделала операцию в апреле? Я понимаю, они хотели, чтобы она была готова к Кубку мира, но зачем было так долго тянуть с операцией? Этот вопрос должен быть задан. Возможно, есть какие-то медицинские показания. Но если бы она перенесла операцию в апреле, у неё было бы 5 месяцев на восстановление», — приводит слова Бьорна NRK.