«Не надо сердиться сейчас». В сборной Швеции отреагировали на ситуацию с Линн Сван

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём отреагировал на критику в адрес руководства команды в связи с ситуацией вокруг лыжницы Линн Сван. Спортсменка получила травму плеча на этапе Кубка мира прошлого сезона в Ульрисехамне, но операцию ей сделали лишь в сентябре. Вчера, 10 ноября, было объявлено, что Линн пропустит Олимпиаду в Пекине.

«Мы обсуждаем все подобные дела. Мы постоянно обсуждали, нужно ли ей отдыхать или тренироваться. Нет смысла сердиться сейчас. Это была сложная ситуация, все сделали то, что должны были. Мы знаем, что Линн получила хорошую помощь, но это было нелегко.

У неё невероятная воля к победе и мотивация. Думаю, она рассматривает эту ситуацию как хорошую возможность вернуться к базовым тренировкам и делать то, что она хочет», — приводит слова Бистрёма VG.