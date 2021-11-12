Лыжница Степанова рассказала девушкам-зумерам о мотивации для занятий спортом

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала девушкам-зумерам, как искать мотивацию для серьёзных занятий спортом.



«Моя целевая аудитория — девушки-зумеры, те, кто родился в этом веке. Мне нравится, что мне часто приходят вопросы именно от них. Один из наиболее повторяющихся: где и как найти мотивацию для начала или продолжения серьёзных занятий спортом. Пишу после второй тренировки, завтра утром первый старт сезона.

Тяжёлые тренировки двигают вперёд. И зависит всё от спортсмена, от его целей. Победы, подиумы — маленькое вознаграждение за проделанную тяжёлую работу. Мгновение, которое хочется повторить снова и снова.

От сложных тренировок есть как положительный, так и отрицательный эффект. Из плюсов, красивое сильное тело, а из минусов — риск травм. Кого-то отпугивают плохие погодные условия, а меня нет. Я себя чувствую даже небольшим героем, когда выхожу, несмотря на дождь, мороз…

Бывают мысли, что мне это не нужно, но они сразу же уходят, когда у тебя есть команда. В группе тренироваться проще. Вы мотивируете друга по команде своими действиями. Например, ваша подруга делает растяжку после тренировок, и вы через некоторое время подключитесь к этому процессу.

С каждой новой поездкой впечатление от нового места притупляется. Уже нет такого: «Вау, я в Италии (Швейцарии, Норвегии...)!» — или бывает очень редко. Но всё время тренироваться в одном месте тоже эмоционально тяжело. Смена обстановки необходима», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».