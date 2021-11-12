Гиммлер выиграла в финале спринта в Муонио, Непряева — пятая

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS завершилась женская спринтерская гонка классическим стилем. Победу одержала немка Лаура Гиммлер, второй стала Анне Кюллёнен из Финляндии, третий результат показала ещё одна представительница Германии Виктория Карл.



Единственной россиянкой, пробившейся в финал спринта, стала Наталья Непряева, которая в итоге показала пятое время.



Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль. Женщины. Финал.



1. Лаура Гиммлер (Германия) – 3.32,47

3. Анне Кюллёнен (Финляндия) +0,41

3. Виктория Карл (Германия) +0,70…

5. Наталья Непряева (Россия) +1,06.