Ийво Нисканен подсмотрел тренировки Александра Большунова и рассказал о его состоянии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Ийво Нисканен рассказал о состоянии чемпиона мира 2021 года в скиатлоне Александра Большунова, который в октябре перенёс операцию на челюсти. В настоящее время Большунов восстанавливается в Финляндии, где пребывает и Нисканен.

«Я на протяжении четырёх дней тренировался в Олосе и не заметил у него никаких признаков плохого состояния. Темп бега такой же, как и раньше, ход нормальный. Иными словами, он, вероятно, оказался бы в пятёрке лучших на чемпионате Финляндии (смеётся).

У меня создалось впечатление (после новостей об операции. — Прим. «Чемпионата»), что он может только ходить. Но это было не так», — приводит слова Нисканена издание Ilta-Sanomat.