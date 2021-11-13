Турышев: новость о том, что Терентьев обошёл Устюгова по фотофинишу, — это фейк

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, прокомментировал новости об изменениях в итоговом протоколе мужского спринта классическим стилем на лыжном турнире категории FIS в Муонио (Финляндия).

«Вчера объявили, что победил Терентьев, а не Устюгов. Не знаю, откуда такая информация появилась. Была ошибка у FIS, они перепутали и поставили Терентьева на первое место. И наши СМИ, не убедившись, правда это или нет, начали раздувать новость о том, что пересмотрели фотофиниш. Это всё фейк.

Мы вчера с Маркусом отправили в FIS скриншот и спросили, что это такое. Они извинились за ошибку и сказали, что всё исправят. Если вы зайдёте на сайт FIS, то увидите, что Сергей стоит на первом месте, а Терентьев — второй. Как вчера наградили ребят, так и осталось: Устюгов, Терентьев, Пеллегрино.

Иногда стоит перепроверить информацию. Победитель – Устюгов, а то, что поставили на первое место Терентьева, — это именно ошибка FIS. Кто-то вбросил информацию, все без перепроверки тут же стали копировать. Лучше написать и узнать у нас. Никто из СМИ не удосужился этого сделать, кроме одного человека. Все вбросили информацию, которая оказалась фейковой», — сказал Турышев в «Инстаграме».