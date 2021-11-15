Елена Вяльбе рассказала о состоянии Александра Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии лидера мужской национальной команды Александра Большунова. Ранее Большунов перенёс операцию на челюсти.

«У Большунова пока не то состояние, чтобы показывать хорошие результаты. До конца недели он не будет выступать. Большунов уже отобрался на Олимпиаду, это тренерское решение, ему не нужно отбираться», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.