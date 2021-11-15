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Вяльбе: FIS не рассматривала предложения России по поводу правил. Одна страна диктует свои

Вяльбе: FIS не рассматривала предложения России по поводу правил. Одна страна диктует свои
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Глава Федерации лыжных гонок России, член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Елена Вяльбе прокомментировала новость, что организация решила внести изменения в регламент соревнований после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021. Ранее сообщалось о введении двух основных правил: лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов; когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.

«Значит, будем соревноваться по новым правилам. Они не настолько сильно изменились. Предложения, которые мы вносили в мае, даже не рассматривались рабочей группой. И мы знаем почему.

Мы привыкли к такой постановке вопроса: есть одна страна, которая в основном диктует свои правила, в том числе и правила соревнований. Надо просто быть сильнее, тогда мы тоже сможем диктовать свои правила. Мы работаем над этим», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

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