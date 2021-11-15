Вяльбе: FIS не рассматривала предложения России по поводу правил. Одна страна диктует свои

Глава Федерации лыжных гонок России, член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Елена Вяльбе прокомментировала новость, что организация решила внести изменения в регламент соревнований после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021. Ранее сообщалось о введении двух основных правил: лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов; когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.
«Значит, будем соревноваться по новым правилам. Они не настолько сильно изменились. Предложения, которые мы вносили в мае, даже не рассматривались рабочей группой. И мы знаем почему.
Мы привыкли к такой постановке вопроса: есть одна страна, которая в основном диктует свои правила, в том числе и правила соревнований. Надо просто быть сильнее, тогда мы тоже сможем диктовать свои правила. Мы работаем над этим», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
- 15 ноября 2021
-
12:23
-
12:10
-
11:41
-
11:38
-
00:30
- 14 ноября 2021
-
22:32
-
13:18
-
12:53
-
12:03
-
10:46
-
09:33
-
03:42
-
00:58
- 13 ноября 2021
-
17:33
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:01
-
12:08
-
11:18
-
11:09
-
00:35
- 12 ноября 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:16
-
15:07
-
14:50
-
14:44
-
12:10
-
11:44
-
00:13
- 11 ноября 2021
-
14:35
-
14:09