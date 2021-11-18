«Плохая новость для других». Норвежский журналист назвал Терезе Йохауг явным фаворитом ОИ

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью на сайте издания Dagbladet, в которой назвал соотечественницу Терезе Йохауг главным фаворитом предстоящих Олимпийских игр в Пекине. Статья вышла под заголовком «Плохая новость для других».
«Судя по сообщениям, подготовка Терезе Йохауг к Олимпиаде идёт очень хорошо. Это означает, что у её соперниц теперь ещё больше проблем. Давно известно, что олимпийские трассы в Китае очень хорошо подходят лучшей лыжнице мира. Сочетание разреженного воздуха и жёсткого снега — хорошая новость для столь опытной лыжницы с лучшей физической подготовкой.
Олимпийские трассы с экстремальными требованиями к выносливости делают Терезе Йохауг явным фаворитом в дистанционных гонках, несмотря на то, что в последние годы более молодые соперницы оказывали ей серьёзное сопротивление. Эта конкуренция вынудила Йохауг ещё больше прибавить. Её прогресс с осени 2018 года расстраивает соперниц Терезе. Они старались компенсировать отставание на крутых склонах, но Терезе ускользала на более ровных участках, хотя раньше это было её слабостью. Это плохая новость для её иностранных соперниц. Контрольные результаты Йохауг перед олимпийским сезоном хороши как никогда", — в частности, говорится в статье.
Йохауг — олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира.
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