«Плохая новость для других». Норвежский журналист назвал Терезе Йохауг явным фаворитом ОИ

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью на сайте издания Dagbladet, в которой назвал соотечественницу Терезе Йохауг главным фаворитом предстоящих Олимпийских игр в Пекине. Статья вышла под заголовком «Плохая новость для других».

«Судя по сообщениям, подготовка Терезе Йохауг к Олимпиаде идёт очень хорошо. Это означает, что у её соперниц теперь ещё больше проблем. Давно известно, что олимпийские трассы в Китае очень хорошо подходят лучшей лыжнице мира. Сочетание разреженного воздуха и жёсткого снега — хорошая новость для столь опытной лыжницы с лучшей физической подготовкой.

Олимпийские трассы с экстремальными требованиями к выносливости делают Терезе Йохауг явным фаворитом в дистанционных гонках, несмотря на то, что в последние годы более молодые соперницы оказывали ей серьёзное сопротивление. Эта конкуренция вынудила Йохауг ещё больше прибавить. Её прогресс с осени 2018 года расстраивает соперниц Терезе. Они старались компенсировать отставание на крутых склонах, но Терезе ​​ускользала на более ровных участках, хотя раньше это было её слабостью. Это плохая новость для её иностранных соперниц. Контрольные результаты Йохауг перед олимпийским сезоном хороши как никогда", — в частности, говорится в статье.

Йохауг — олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира.