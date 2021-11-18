Проведение спринтерских гонок в Бейтостолене оказалось под угрозой

Старт предсезонных национальных лыжных соревнований в Бейтостолене (Норвегия), запланированный на 19 ноября, может быть перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Nettavisen. Завтра должны состояться спринтерские гонки, но, судя по прогнозу погоды, скорость ветра превысит 30 метров в секунду.
Окончательное решение о проведении гонок будет принято утром в пятницу.
16 ноября стало известно, что старты в Бейтостолене пропустит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо. Причиной пропуска стала простуда и личные обстоятельства: дедушка и многолетний тренер лыжника, Коре Хёсфлот, попал в больницу с инсультом и был выписан 15 ноября.
Вчера появилась информация, что в Бейтостолене не выступит олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018 Майкен Касперсен Фалла.
- 18 ноября 2021
-
13:27
-
10:24
-
09:50
- 17 ноября 2021
-
22:40
-
22:34
-
21:45
-
14:17
-
09:32
- 16 ноября 2021
-
22:38
-
17:56
-
11:14
-
09:30
- 15 ноября 2021
-
21:11
-
12:23
-
12:10
-
11:41
-
11:38
-
00:30
- 14 ноября 2021
-
22:32
-
13:18
-
12:53
-
12:03
-
10:46
-
09:33
-
03:42
-
00:58
- 13 ноября 2021
-
17:33
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:01
-
12:08
-
11:18
-
11:09
-
00:35