Проведение спринтерских гонок в Бейтостолене оказалось под угрозой

Старт предсезонных национальных лыжных соревнований в Бейтостолене (Норвегия), запланированный на 19 ноября, может быть перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Nettavisen. Завтра должны состояться спринтерские гонки, но, судя по прогнозу погоды, скорость ветра превысит 30 метров в секунду.

Окончательное решение о проведении гонок будет принято утром в пятницу.

16 ноября стало известно, что старты в Бейтостолене пропустит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо. Причиной пропуска стала простуда и личные обстоятельства: дедушка и многолетний тренер лыжника, Коре Хёсфлот, попал в больницу с инсультом и был выписан 15 ноября.

Вчера появилась информация, что в Бейтостолене не выступит олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018 Майкен Касперсен Фалла.