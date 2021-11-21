Терезе Йохауг прокомментировала убедительную победу в гонке открытия сезона в Норвегии

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала убедительную победу в гонке на 10 км классическим стилем на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия). Йохауг почти на 44 секунды опередила ставшую второй Хайди Венг, а бронзовый призёр Силье Теодорсен и вовсе отстала от главной фаворитки более чем на минуту.
«Чувствую, что хорошо бегаю на лыжах и с самого начала сумел найти баланс и ритм. Очень этому рада. Очень довольна собственными усилиями, и в то же время чувствую, что мне поможет эта гонка в следующие выходные.
Это был фантастический результат. Приятно видеть других девушек, не входящих в сборную, которые приходят и выступают, нам это нужно», — приводит слова Йохауг TV 2.
Первый этап Кубка мира пройдёт в Руке (Финляндия) с 26 по 28 ноября.
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