Вероника Степанова: зачем тянуть политику в спорт? Никто не понял, о какой стране речь?

Российская лыжница Вероника Степанова на своей странице в социальной сети «Инстаграм» высказалась на тему свободы слова. Ранее в сборной Норвегии поддержали инициативу Amnesty Norge с посылом «Свобода слова — право человека».

«Разрешите реплику не про лыжи и секунды? Вот зачем тянуть политику в спорт, который призван объединять народы? Или от того, что фразы формально нейтральны, никто не догадался, о чём, о какой стране речь? Достаточно по ссылке перейти — там уже всё в лоб.

Получается, на коммерческие старты ездить в «неназванную страну» — это было вполне ОК, вопросы «свободы слова» не беспокоили? Можно ещё и про рекламу известной фирмы из той же страны вспомнить...» — написала Степанова, прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Степановой.