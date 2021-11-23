Йоханнес Клебо: не терпится посмотреть, в каком состоянии мои соперники

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о готовности к сезону-2021/2022.



«Здорово вновь ощущать это нервное напряжение перед стартом сезона. Мне не терпится поскорее стартовать на Кубке мира и посмотреть, в каком состоянии мои соперники. Думаю, будет весело. Я не занимался изучением каких-то показателей в межсезонье, потому что моя главная цель — сосредоточиться на себе и на своих тренировках. Будет очень интересно начать сезон и узнать, в какой форме все остальные лыжники.



Моё лето получилось отличным, я много тренировался с мая. Очевидно, что у всех были хлопоты. Межсезонье длинное и, конечно, невозможно избегать болезней. Но у меня всё прошло хорошо. Ковид по-прежнему нам угрожает. Это вызов для нас, ситуация меняется каждый день. Какие-то дни плохие, какие-то намного лучше. Думаю, нам нужно сосредоточиться на себе и пытаться делать максимум, носить маски и прочее. Мы все рады, что это нормальный сезон. Посмотрим, как будет дальше, но сейчас ситуация выглядит нормально. На примере прошлого сезона мы увидели, что провести целый сезон реально, почти ничего не меняя. Думаю, и этот сезон получится отличным. Мы лишь должны проходить тестирование на ковид, носить маски, использовать FIS-паспорта. Думаю, это работало вполне неплохо в прошлом сезоне», — сказал Клебо в интервью FIS.

Кубок мира стартует 26 ноября этапом в Руке (Финляндия).