Тириль Венг пропустит этап Кубка мира в Руке из-за проблем с зубами

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг не сможет принять участия в первом этапе Кубка мира сезона-2021/2022 в Руке. Как сообщает NRK, причиной такого решения стали внезапные проблемы спортсменки с зубами — в ближайшее время ей будет удалён зуб.



Главный тренер норвежской сборной Ола Виген Хаттестад уже определился с теми, кто заменит Лотту — в спринтерской гонке вместо неё выступит Хейди Венг, в индивидуальной гонке — Лотта Уднес Венг.



Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 пройдёт с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия). С полным расписанием Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате». Действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса» является американка Джессика Диггинс.