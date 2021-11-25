Норвежский эксперт дал прогноз по отставанию российских лыжниц от Терезе Йохауг

Норвежский эксперт телеканала TV2 Петтер Соленг Скинстад спрогнозировал, сколько секунд российские лыжницы Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак уступят норвежке Терезе Йохауг на 10-километровом отрезке. По мнению Скинстада, Сорина и Непряева уступят Йохауг около 40 секунд, а Ступак — примерно 1 минуту 15 секунд.
Эксперт добавил, что ближе всех к Йохауг должна оказаться представительница Швеции Фрида Карлссон, которая не должна уступить норвежке более 25 секунд.
Напомним, с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия) состоится первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В состав мужской сборной России на этап в Руке вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Алексей Червоткин. В заявку женской команды включены Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина.
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