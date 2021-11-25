Российский лыжник Александр Большунов примет участие в спринте на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке.
Предлагаем принять участие в опросе на тему «Как выступит Большунов на первом этапе Кубка мира-2021/2022?»
Отметим, Большунов рисковал пропустить старт сезона из-за недавно проведённой операции на челюсти.
20 ноября в финском Муонио прошли первые отборочные гонки за право попадания в состав лыжной сборной России на стартовый этап Кубка мира в Руке. В классической разделке на 15 км Большунов стал только пятым.
Напомним, первый этап Кубка мира стартует завтра, 26 ноября, в Руке (Финляндия). Первой гонкой кубкового сезона станет классический спринт. Также в программе первого этапа Кубка мира индивидуальная гонка классическим стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин) и гонка преследования свободным стилем. Эти старты пройдут 27 и 28 ноября соответственно.
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