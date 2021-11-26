Юлия Ступак прокомментировала 14-е место в квалификации спринта в Руке

Лыжница сборной России Юлия Ступак прокомментировала 14-е место, которое ей удалось занять в квалификации спринта в Руке. Российская спортсменка на 3,82 секунды отстала от победительницы квалификации Джессики Диггинс (США).

«Трасса классная, люблю этот круг. Моё состояние пока непонятное, будем работать над состоянием дальше. Сейчас с Натахой Непряевой поговорили, что пока не можем понять, что идут гонки. Тело пока ещё такое, его нужно разбегивать. Поэтому пока непонятно, что мы тут гонки бегаем», — рассказала Юлия Ступак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лучший результат среди россиянок в квалификации спринта в Руке показала Наталья Непряева. Она заняла девятое место, уступив Диггинс 2,80 секунды.