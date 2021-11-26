Александр Терентьев: я обогнал Клебо? Не знаю, как он там бежал

Российский лыжник Александр Терентьев, который показал лучшее время в квалификации спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), прокомментировал свой успех. Трёхкратный чемпион ОИ Йоханнес Клебо стал третьим.

«Странные ощущения, даже не ожидал. Со старта проиграл секунду и думаю: «Нормально, где-то четыре проиграю на финише». А тут мне говорят, что я лидер после подъёма. Я думаю: «Ну надо выигрывать».

Привёз Клебо? Не знаю, как он там бежал. Для него это, наверное, первый старт», — сказал Терентьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Помимо Терентьева, в четвертьфинал вышли ещё четверо россиян: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых. Сергей Ардашев, Денис Филимонов и Андрей Ларьков не попали в топ-30.