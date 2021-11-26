Терентьев: решил подарить Бородавко не галстук, а победу

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). 22-летний спортсмен выиграл кубковую гонку в день рождения старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.
«Я очень счастлив победить здесь, в такой непростой ситуации. Финал был очень тяжёлый. В полуфинале думал, что это уже финал, потому что там были сильнейшие спринтеры. Понимал, что в этом забеге есть шансы сразу скинуть двух сильнейших спринтеров, и мне это удалось.
О чём думал, когда Клебо пытался убежать, а я сзади цеплялся? Главная мысль — обойти троих, чтобы точно быть в призах. Ну а там уже как пошло. Мой рывок в гору — это плод наших тренировок. Смотрели на них и тренировались, как можно их обыгрывать.
Я даже не знал, что отобрался на Олимпиаду. Не думал об этом. Очень приятно. После финиша сразу поздравил Юрия Викторовича с днём рождения. Сказал ему: «Это для вас. С днём рождения». У нас недавно была шутка, что галстук надо подарить на день рождения. Я решил галстук не дарить, а подарить победу», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
- 26 ноября 2021
-
20:00
-
19:54
-
18:57
-
18:37
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
16:50
-
16:46
-
16:40
-
16:39
-
16:26
-
16:21
-
16:06
-
15:59
-
15:46
-
15:35
-
15:18
-
14:56
-
14:36
-
14:24
-
13:59
-
13:56
-
13:11
-
13:01
-
12:51
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:24
-
12:17
-
12:10
-
10:31
-
08:59
-
08:55