Терентьев: решил подарить Бородавко не галстук, а победу

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). 22-летний спортсмен выиграл кубковую гонку в день рождения старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.



«Я очень счастлив победить здесь, в такой непростой ситуации. Финал был очень тяжёлый. В полуфинале думал, что это уже финал, потому что там были сильнейшие спринтеры. Понимал, что в этом забеге есть шансы сразу скинуть двух сильнейших спринтеров, и мне это удалось.



О чём думал, когда Клебо пытался убежать, а я сзади цеплялся? Главная мысль — обойти троих, чтобы точно быть в призах. Ну а там уже как пошло. Мой рывок в гору — это плод наших тренировок. Смотрели на них и тренировались, как можно их обыгрывать.



Я даже не знал, что отобрался на Олимпиаду. Не думал об этом. Очень приятно. После финиша сразу поздравил Юрия Викторовича с днём рождения. Сказал ему: «Это для вас. С днём рождения». У нас недавно была шутка, что галстук надо подарить на день рождения. Я решил галстук не дарить, а подарить победу», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».