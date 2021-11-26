Бородавко: были надежды, что Терентьев будет в топ-3, но он превзошёл ожидания
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Терентьева в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Мы всегда радуемся, когда спортсмены выигрывают, тем более в такой день. Конечно, мне приятно. Фактически Терентьеву перед плей-офф ничего не говорили, потому что очень трудно советовать спортсменам. Они должны очень тонко чувствовать ситуацию, принимать решения по ситуации.
У меня были надежды, что сегодня Саша будет в топ-3, но он превзошёл ожидания и показал прекрасную технику, одновременные хода. У него были хорошие учителя, которые его до этого наказывали. Он быстро обучается и двигается вперёд», — сказа Бородавко в эфире «Матч ТВ».
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