Бородавко: были надежды, что Терентьев будет в топ-3, но он превзошёл ожидания

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Терентьева в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Мы всегда радуемся, когда спортсмены выигрывают, тем более в такой день. Конечно, мне приятно. Фактически Терентьеву перед плей-офф ничего не говорили, потому что очень трудно советовать спортсменам. Они должны очень тонко чувствовать ситуацию, принимать решения по ситуации.



У меня были надежды, что сегодня Саша будет в топ-3, но он превзошёл ожидания и показал прекрасную технику, одновременные хода. У него были хорошие учителя, которые его до этого наказывали. Он быстро обучается и двигается вперёд», — сказа Бородавко в эфире «Матч ТВ».