Лилия Васильева: нужно работать, попадать как минимум в десятку

Российская лыжница Лилия Васильева прокомментировала результат женской индивидуальной гонки классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Васильева показала 21-й результат.
«Сегодня в Руке холодно, но так в России тоже бывает, и я привыкла бегать по такой погоде. В принципе, сегодня было бежать комфортно. Это моя дистанция, и я больше делала ставку на сегодняшнюю гонку. В принципе, получилось всё, но нужно работать, попадать как минимум в десятку. Будем работать дальше, стараться», — сказала Васильева в эфире «Матч ТВ».
Победительницей стала шведка Фрида Карлссон, обошедшая 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, она стала восьмой.
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