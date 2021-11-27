Тренер: Татьяна Сорина выступила на четвёрочку

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал выступление своей супруги и подопечной лыжницы Татьяны Сориной в классической гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Сорина стала восьмой, уступив 45,6 секунды победившей Фриде Карлссон из Швеции.

«Нормальный результат для Татьяны, она выступила на четвёрочку. Хотелось бы, чтобы она пробежала секунд на 15–20 побыстрее, но сегодня было и холодно, и состояние не то, что было в прошлом году. Тогда мы целенаправленно готовились к началу сезона, потому что нужно было отбираться на Кубок мира. Плюс уже на самом Кубке мира надо было хорошо себя проявлять, поэтому тогда форма была лучше. И эмоций тогда было больше, потому что это был первый этап после возвращения. В прошлом году для нас Кубок мира был как Олимпиада или чемпионат мира. Надеюсь, что резерв по скорости ещё большой. Сейчас не время выходить на оптимальные скорости, весь прицел на Олимпийские игры.

Йохауг уступила Карлссен? Отчасти её проигрыш, конечно, удивил. С другой стороны, знаем, как Карлссон ждала старта Кубка мира. Она была гораздо более мотивирована на старты классикой и на борьбу с Йохауг. Думаю, что для Терезы это будет хорошая встряска, в дальнейших гонках она будет больше опасаться соперниц», — приводит слова Сорина РИА «Новости».