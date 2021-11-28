Три российские лыжницы упали в индивидуальной «разделке» на этапе КМ в Руке

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Яна Кирпиченко, Наталья Непряева и Анастасия Рыгалина не сумели успешно выступить в индивидуальной классической «разделке» на 10 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Непряева стала 15-й, отстав от победительницы шведуи Фрилы Карлссон на 1 минуту и 6 секунд, Кирпиченко финишировала 32-й, Рыгалина – 42-й.

«У Яны было падение. Не могу сказать только, на каком именно круге. Падения были и у Анастасии Рыгалиной, и у Натальи Непряевой. Яна здесь никогда сильно не бежала, она разбегается по ходу сезона. В принципе, с учетом падения результат понятен», — приводит слова Сорина ТАСС.

Завтра, 28 ноября, первый этап Кубка мира завершится коньковой гонкой преследования.