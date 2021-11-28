Мужская гонка преследования на этапе КМ в Руке состоится несмотря на холод

Мужская гонка преследования свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) состоится в изначально запланированное время, то есть 14:30 мск.

Ранее женский старт перенесли из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов. Он до сих пор не состоялся.

Напомним, согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.

Россию в гонке должны представить: Алексей Червоткин (2), Александр Большунов (3), Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8), Артём Мальцев (14), Андрей Ларьков (20) и Александр Бессмертных (28).