Россияне выйдут на старт гонки преследования на этапе КМ в Руке, несмотря на холод
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Российские лыжники выйдут на старт коньковой гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Ранее женский старт перенесли из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов. Он до сих пор не состоялся. Согласно регламенту FIS, соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.
Россию в гонке должны представить Алексей Червоткин (2), Александр Большунов (3), Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8), Артём Мальцев (14), Андрей Ларьков (20) и Александр Бессмертных (28).
Ранее от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки, финн Ийво Нисканен.
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