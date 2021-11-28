Россияне выйдут на старт гонки преследования на этапе КМ в Руке, несмотря на холод

Российские лыжники выйдут на старт коньковой гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Ранее женский старт перенесли из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов. Он до сих пор не состоялся. Согласно регламенту FIS, соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.

Россию в гонке должны представить Алексей Червоткин (2), Александр Большунов (3), Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8), Артём Мальцев (14), Андрей Ларьков (20) и Александр Бессмертных (28).

Ранее от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки, финн Ийво Нисканен.