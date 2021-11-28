Нисканен — о снятии с гонки из-за холода: некоторые считают, что здоровье важнее денег
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Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал решение отказаться принять участие в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Финский лыжник должен был начать гонку в качестве лидера, но не стал выходить на старт из-за холодной погоды. Температура воздуха в Руке опустилась ниже -22 градусов.
«Некоторые считают, что здоровье важнее денег. Нужно ли было отменять гонку? Да. Тут очень высокая скорость, а температура упала ниже -20 градусов. Такие условия нехороши для спортсменов перед стартом Олимпийских игр», — приводит слова Нисканена NRK.
Помимо Нисканена, с гонки снялись все норвежские лыжники. В результате россияне заняли весь пьедестал, победителем стал Александр Большунов.
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