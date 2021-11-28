Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Нисканен — о снятии с гонки из-за холода: некоторые считают, что здоровье важнее денег

Нисканен — о снятии с гонки из-за холода: некоторые считают, что здоровье важнее денег
Комментарии

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал решение отказаться принять участие в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Финский лыжник должен был начать гонку в качестве лидера, но не стал выходить на старт из-за холодной погоды. Температура воздуха в Руке опустилась ниже -22 градусов.

«Некоторые считают, что здоровье важнее денег. Нужно ли было отменять гонку? Да. Тут очень высокая скорость, а температура упала ниже -20 градусов. Такие условия нехороши для спортсменов перед стартом Олимпийских игр», — приводит слова Нисканена NRK.

Помимо Нисканена, с гонки снялись все норвежские лыжники. В результате россияне заняли весь пьедестал, победителем стал Александр Большунов.

Новость по теме
В FIS выразили разочарование в связи со снятием норвежцев с гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021