Терентьев: Нортуг сказал, что впечатлён моим бегом в гору, и подарил фирменную шапочку

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал, о чём успел пообщаться с Петтером Нортугом во время первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Напомним, россиянин неожиданно стал победителем спринтерской гонки.



«Петтер поздравил, сказал, что впечатлён моим бегом в гору, тем, как я обыграл Йоханнеса в его же стиле. И подарил свою фирменную шапочку. А я сказал ему, что учился этому бегу у него, потому что именно в таком стиле он в своё время побеждал на чемпионате мира в Фалуне», — цитирует Терентьева Metaratings.

По итогам первого этапа Кубка мира Терентьев занимает пятое место в общем зачёте соревнований. Возглавляет общий зачёт Александр Большунов, вторым идёт ещё один россиянин Сергей Устюгов.