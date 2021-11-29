Терентьев: Нортуг сказал, что впечатлён моим бегом в гору, и подарил фирменную шапочку
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Российский лыжник Александр Терентьев рассказал, о чём успел пообщаться с Петтером Нортугом во время первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Напомним, россиянин неожиданно стал победителем спринтерской гонки.
«Петтер поздравил, сказал, что впечатлён моим бегом в гору, тем, как я обыграл Йоханнеса в его же стиле. И подарил свою фирменную шапочку. А я сказал ему, что учился этому бегу у него, потому что именно в таком стиле он в своё время побеждал на чемпионате мира в Фалуне», — цитирует Терентьева Metaratings.
По итогам первого этапа Кубка мира Терентьев занимает пятое место в общем зачёте соревнований. Возглавляет общий зачёт Александр Большунов, вторым идёт ещё один россиянин Сергей Устюгов.
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