«Очень плохо для лыжного спорта». Бородавко — о возможном снятии Клебо со второго этапа КМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо отказался использовать логотип нового спонсора федерации лыжных видов спорта Норвегии — стримингового сервиса Viaplay — на своём комбинезоне. Йоханнес может сняться со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере, который пройдёт в ближайшие выходные.

«Возможное неучастие Клебо в Лиллехаммере – очень плохо для лыжного спорта. Спортсмены, тот же Йоханнес, готовились к соревнованиям, для них это большой праздник, где они могут показать себя. Также это праздник для всех любителей лыжных гонок, которые ждут борьбы и хотят увидеть гонку между лидерами.

Сейчас на спринте с огромными надеждами люди ждут, как Терентьев будет смотреться в коньковом ходе с Клебо. Лидеры – медийные фигуры, которые привлекают огромное внимание к спорту. Интрига вся в этом. Повторюсь, ничего хорошего в этом нет, и лучше, чтобы Клебо был на всех гонках», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.