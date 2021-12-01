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«Очень плохо для лыжного спорта». Бородавко — о возможном снятии Клебо со второго этапа КМ

«Очень плохо для лыжного спорта». Бородавко — о возможном снятии Клебо со второго этапа КМ
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо отказался использовать логотип нового спонсора федерации лыжных видов спорта Норвегии — стримингового сервиса Viaplay — на своём комбинезоне. Йоханнес может сняться со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере, который пройдёт в ближайшие выходные.

«Возможное неучастие Клебо в Лиллехаммере – очень плохо для лыжного спорта. Спортсмены, тот же Йоханнес, готовились к соревнованиям, для них это большой праздник, где они могут показать себя. Также это праздник для всех любителей лыжных гонок, которые ждут борьбы и хотят увидеть гонку между лидерами.

Сейчас на спринте с огромными надеждами люди ждут, как Терентьев будет смотреться в коньковом ходе с Клебо. Лидеры – медийные фигуры, которые привлекают огромное внимание к спорту. Интрига вся в этом. Повторюсь, ничего хорошего в этом нет, и лучше, чтобы Клебо был на всех гонках», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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