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Александр Терентьев: Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил

Александр Терентьев: Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил
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Лыжник сборной России Александр Терентьев, который в минувшие выходные на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) одержал победу в спринте классическим ходом, рассказал, как соперники из сборной Норвегии отнеслись к его успеху. По словам Терентьева, его поздравил Эрик Вальнес, а вот Йоханнес Клебо не стал этого делать.

«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводятся слова Александра Терентьева в «инстаграме» проекта «На лыжи!»

Напомним, Клебо в финале спринта уступил Терентьеву 1,18 секунды и завоевал серебро, а Вальнес с отставанием в 2,13 секунды от победиля финишировал на третьем месте. Пятым стал ещё один норвежец Ховард Солос Тёугбёль.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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