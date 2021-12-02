Александр Терентьев отреагировал на споры Клебо и Нортуга вокруг стиля россиянина

Российский лыжник Александр Терентьев оценил высказывания норвежцев о его стиле. Йоханнес Клебо назвал его «версия Клебо 3.0». Петтер Нортуг не согласился с Йоханнесом, заявив, что забегание в подъём – стиль Терентьева.

«Конечно, подобный стиль преодоления подъёма пошёл с Петтера Нортуга, когда тот бежал на чемпионате мира — 2015 в Фалуне. Но мы в группе смотрели на то, как бежит Клебо, мотивировались именно его бегом, думали, как его обыграть. И вот получилось. А что касается стиля преодоления подъёма, это, по сути, одно и то же с небольшими особенностями. Кто-то бежит на носках, кто-то опирается на всю стопу. Многое ведь зависит от рельефа трассы, от работы сервиса. Если бы у меня лыжи не держали в Руке, никакого забегания и не случилось бы. Так что хочу сказать огромное спасибо своему сервисёру Андрею Чеглакову, с которым у нас настоящая «химия» в плане подготовки лыж. Нам всегда удаётся найти золотую середину между держанием и скольжением. Но всё это не будет работать без постоянных тренировок.

За один сезон такое вряд ли поставишь. Я уже не первый год над этим работаю и когда бегу в подъём, просто представляю, что я без лыж и палок, просто бегу в кроссовках. И очень много работы на роллерах. Конечно, если говорить о классике, на «ролях» есть трещотки, которые помогают при отталкивании, но при этом роллеры намного тяжелее лыж, сложнее делать вынос колена. При правильном отношении удаётся потом перенести наработанное летом на лыжи. К такой технике меня начал готовить ещё тренер юниорской сборной Александр Александрович Кравченко. Однажды мы на лыжах в подъём по опилкам забегали – вот это была тренировка! После интервального кросса он поставил нас на лыжи и заставил короткие ускорения в подъём делать. Это нужно было, чтобы поймать правильные движения, а потом продолжали работу уже на роллерах, понимали, что нужно делать», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»