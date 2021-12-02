Опубликованы старт-листы сборной России на квалификации конькового спринта в Лиллехаммере

Появились стартовые листы мужской и женской сборных России на квалификации конькового спринта в рамках этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Женская сборная России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Вероника Степанова.

Мужская сборная России: Глеб Ретивых, Александр Большунов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Денис Филимонов, Сергей Ардашев, Андрей Мельниченко.

Напомним, с 3 по 5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует россиянин Александр Большунов. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов, третьим идёт норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на 10-й позиции.