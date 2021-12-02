Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

С 3 по 5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Лиллехаммер, Норвегия. Расписание трансляций
3 декабря
11:45 — спринт (женщины, мужчины), квалификация, свободный стиль («Матч ТВ»).
14:30 — спринт (женщины, мужчины), финал, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport).
4 декабря
12:00 — гонка на 15 км, мужчины, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport).
14:00 — гонка на 10 км, женщины, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport).
5 декабря
11:20 — эстафета, мужчины, 4х7,5 км, смешанная («Матч ТВ», Eurosport).
13:45 — эстафета, женщины, 4х5 км, смешанная («Матч ТВ», Eurosport).
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует россиянин Александр Большунов. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов, третьим идёт норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на 10-й позиции.
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