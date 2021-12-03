Мацокина и Сорина преодолели квалификацию спринта на этапе КМ, Ступак и Непряева — нет

В Лиллехаммере (Норвегия) стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Программу соревнований открыл женский спринт. В квалификации приняли участие 65 спортсменок, в следующую стадию вышли 30 из них.



Лучшее время показала шведка Майя Дальквист. Второй результат у Тириль Ундес Венг из Норвегии, тройку лучших замкнула Надине Фендрих, представляющая Швейцарию.



Квалификацию успешно преодолели лишь две российские лыжницы. Христина Мацокина показала 18-й результат, а Татьяна Сорина — 26-й.



Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли выйти в следующую стадию соревнований. Они завершили выступление в спринте.