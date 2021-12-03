Мацокина объяснила, почему тренировала классику перед коньковым спринтом
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Российская лыжница Христина Мацокина прокомментировала выступление в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Она вышла в финальную стадию соревнований с 18-м результатом.
«Почему тренировала классику перед коньковым спринтом? Это секретная система. На самом деле в том году очень часто такое применяла. У меня достаточно много мышц, и они не успевают отойти. Многие спортсмены до старта делают проработку из третьей-четвёртой зоны. Бывает, что я переделаю так, что у меня на следующий день не хватает ни резкости, ни мощи. Сегодня было полегче. Выбрала третий хит. Он более ровный. Буду стараться бороться», — сказала Мацокина в эфире «Матч ТВ».
Квалификацию также преодолела россиянка Татьяна Сорина.
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