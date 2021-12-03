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Глеб Ретивых: трасса в Лиллехаммере рабочая, плюс снег пошёл. В простонародье — «тормозун»

Глеб Ретивых: трасса в Лиллехаммере рабочая, плюс снег пошёл. В простонародье — «тормозун»
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Российский лыжник Глеб Ретивых оценил выступление в квалификации спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Сегодня тоже достаточно холодно, и я даже надышался немного. Трасса рабочая, ещё плюс пошёл маленький снег. У нас в простонародье у лыжников это называется «тормозун» небольшой. Трасса действительно тяжёлая, даже несмотря на то что нет крутых подъёмов. Круг — 1600 метров, и отдыхаешь всего один раз, секунд 10, а остальное всё работаешь.

Выбрал пятый четвертьфинал. В принципе, на финише не так сегодня хорошо себя чувствовал. За последние 300 метров я проиграл пять секунд, хотя шёл с Клебо по нулям. Начнём с чего-то хотя бы», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

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