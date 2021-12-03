Голберг ответил на обвинения Берглунда в излишней агрессии

Норвежский лыжник Пол Голберг ответил на обвинения шведа Густафа Берглунда, который упал на четвертьфинальном спринтерском забеге на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) и затем обвинил норвежцев в излишне агрессивной борьбе.



«В последнем повороте было много лыжников. Мне показалось, что позади меня упали двое. Но мне не показалось, что было какое-то грубое нарушение. Трудно понять во время гонки, насколько ты активно мешаешь другим», — приводит слова Голберга Expressen.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. В финале, куда не вышел ни один представитель России, Клебо показал результат 2.52,48. Он на 0,58 секунды опередил ближайшего преследователя.



Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.