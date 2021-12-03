Как вы относитесь к поражению Большунова в спринте на втором этапе Кубка мира?

Сегодня, 3 декабря, российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринта коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Большунов, бежавший во втором полуфинале, показал в нём третий результат, уступив 0,26 секунд финну Лаури Вуоринену, занявшему второе место.
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Финский лыжник Лаури Вуоринен, который подрезал Александра Большунова в полуфинале в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, получил жёлтую карточку. Итоговый протокол полуфинала не поменялся — таким образом, финн, занявший второе место в полуфинале, выступил в финале, а Большунов, ставший третьим, — нет.
Напомним, на этапе Кубка мира в Лиллехаммере норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом. В финале, куда не вышел ни один представитель России, Клебо показал результат 2.52,48. Он на 0,58 секунды опередил ближайшего преследователя.
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