Якимушкин: тренеры кричали, что всё нормально, а потом проигрыш начал резко нарастать

Российский лыжник Иван Якимушкин, ставший 15-м в индивидуальной «разделке» на 15 км в рамках этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, поделился впечатлениями от хода гонки.

«На данный момент мне даже непонятно, что случилось. Начал быстро, шёл хорошо, мне тренеры кричали, что всё нормально. А потом проигрыш начал резко нарастать. Не могу понять, с чем это связано. По ощущениям казалось, что иду хорошо. Но, видимо, это лишь казалось. Наверное, на равнинке у меня уже не работали мышцы так, как надо, а я думал иначе. Ну и вклиниться в какую-то группу я не сумел. Рядом был только Иверсен, но назвать такой поезд из двух человек «сапсаном» сложно», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он занял четвёртое место.