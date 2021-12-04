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Норвежец Крюгер прокомментировал победу в мужской «разделке» на этапе Кубка мира

Норвежец Крюгер прокомментировал победу в мужской «разделке» на этапе Кубка мира
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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказался о победе в мужской индивидуальной «разделке» на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

«Это была очень тяжёлая гонка, мы вели напряжённую борьбу с Холундом. Он стартовал на 30 секунд раньше, и я видел его где-то вдалеке, мы всё время шли вровень. Я боролся до самого конца, и здорово, что мне удалось финишировать на первом месте. Начало сезона выдалось для меня непростым, уик-энд в Руке был ужасен, но тем приятнее провести такую классную гонку сегодня», — сказал Крюгер после гонки.

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.

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