Тренер сборной России обвинил сборную Швеции в непрофессионализме
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Тренер сборной России Маркус Крамер раскритиковал сборную Швеции за то, что она включила только трёх лыжников в состав второй мужской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Вторая сборная Швеции снялась после третьего этапа, так как заявленный на четвёртый этап Олоф Йонссон уже уехал из Норвегии.
«Если вы выходите на старт эстафеты, то у вас должно быть четыре лыжника. Это нехорошо. Для такой страны, как Швеция, не собрать полный комплект эстафетной команды — это непрофессионально», — приводит слова Крамера Aftonbladet.
В итоге, победу одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии. Первая российская команда стала четвёртой.
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