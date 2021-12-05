Тренер сборной России обвинил сборную Швеции в непрофессионализме

Тренер сборной России Маркус Крамер раскритиковал сборную Швеции за то, что она включила только трёх лыжников в состав второй мужской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Вторая сборная Швеции снялась после третьего этапа, так как заявленный на четвёртый этап Олоф Йонссон уже уехал из Норвегии.

«Если вы выходите на старт эстафеты, то у вас должно быть четыре лыжника. Это нехорошо. Для такой страны, как Швеция, не собрать полный комплект эстафетной команды — это непрофессионально», — приводит слова Крамера Aftonbladet.

В итоге, победу одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии. Первая российская команда стала четвёртой.