Николай Валуев: победы в лыжных гонках особенно радуют. Как нас полоскают эти астматики

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянки завоевали первое место, опередив главных конкуренток из Швеции и Норвегии. За национальную команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Вяльбе ещё по этому поводу сказала, что мы конкурентоспособны. Успехи есть, это радует. Причём в лыжных гонках особенно, потому что уж как нас там полоскают эти астматики вечные, не передать словами. Тем не менее мы лучшие», — приводит слова Николая Валуева «Спорт-экспресс».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.