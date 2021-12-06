Николай Валуев: победы в лыжных гонках особенно радуют. Как нас полоскают эти астматики
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянки завоевали первое место, опередив главных конкуренток из Швеции и Норвегии. За национальную команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Вяльбе ещё по этому поводу сказала, что мы конкурентоспособны. Успехи есть, это радует. Причём в лыжных гонках особенно, потому что уж как нас там полоскают эти астматики вечные, не передать словами. Тем не менее мы лучшие», — приводит слова Николая Валуева «Спорт-экспресс».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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