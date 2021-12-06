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Нортуг предложил заменить эстафеты на этапах Кубка мира командными спринтами

Нортуг предложил заменить эстафеты на этапах Кубка мира командными спринтами
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Норвежский лыжник Петтер Нортуг предложил реформировать мужскую эстафету на Кубке мира. Нортуг считает, что необходимо изменить продолжительность этапов эстафеты, сейчас она составляет 7,5 км, сообщает NRK.

По мнению Петтера, в нынешнем виде эстафета не имеет смысла. При этом Нортуг полагает, что лыжникам стоит бегать эстафеты с 10-километровыми отрезками на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В то же время предлагается на этапах Кубка мира заменить эстафеты командными спринтами.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) мужская сборная России заняла второе место в эстафете, уступив лишь Норвегии. В то же время женская сборная России выиграла эстафету, опередив команды Швеции и Норвегии.

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