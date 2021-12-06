Нортуг предложил заменить эстафеты на этапах Кубка мира командными спринтами

Норвежский лыжник Петтер Нортуг предложил реформировать мужскую эстафету на Кубке мира. Нортуг считает, что необходимо изменить продолжительность этапов эстафеты, сейчас она составляет 7,5 км, сообщает NRK.



По мнению Петтера, в нынешнем виде эстафета не имеет смысла. При этом Нортуг полагает, что лыжникам стоит бегать эстафеты с 10-километровыми отрезками на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В то же время предлагается на этапах Кубка мира заменить эстафеты командными спринтами.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) мужская сборная России заняла второе место в эстафете, уступив лишь Норвегии. В то же время женская сборная России выиграла эстафету, опередив команды Швеции и Норвегии.