Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала состав на этап Кубка мира в Давосе
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Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на третий этап Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Этап в Давосе (Швейцария) пройдёт в ближайшие выходные.
Мужчины: Густаф Берглунд, Йенс Бурман, Йонас Эрикссон, Георг Эрссон, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг.
Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хагстрём, Моа Ханссон, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Моа Олссон, Эмма Рибом.
В личном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин лидирует представитель Норвегии Йоханнес Клебо, у женщин — Фрида Карлссон.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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